Британцы смогут постричься

Великобритания готовится к новому этапу снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией Covid-19. Выступая в парламенте во вторник, премьер-министр Борис Джонсон подтвердил: 4 июля возобновят свою работу пабы, кафе и рестораны, откроются кинотеатры, парикмахерские, музеи и библиотеки.

"Я могу объявить о том, что мы откроем рестораны и пабы, - сказал Джонсон. - Будет рекомендовано свести к минимуму контакты между посетителями и сотрудниками, ограничившись обслуживанием клиентов за столиками. Но возможность постричься (и особенно для меня) столь же долгожданна, как и возможность выпить, господин спикер, поэтому мы снова откроем парикмахерские на условии соблюдения соответствующих мер предосторожности, включая использование защитных щитков" .

Today PM @BorisJohnson has announced that pubs, restaurants and hairdressers can reopen if they are COVID-19 Secure from 4 July in England.



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Бассейны, салоны красоты, спа, бассейны и спортивные залы пока останутся закрыты. А вот правила социального дистанцирования изменятся - при невозможности соблюдать дистанцию в 2 метра можно сор катить её вдвое, но при этом использовать маски и чаще мыть руки.

Джонсон также отметил, что власти работают над тем, чтобы вновь открыть театры и позволить играть оркестрам.

С начала пандемии в Великобритании зарегистрированы около 305 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 42,5 тыс человек скончалось. По числу летальных исходов королевство занимает третье место в мире после США и Бразилии.