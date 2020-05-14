Полузащитник «Тоттенхэма» пострадал от грабителей

Полузащитник футбольного клуба «Тоттенхэм» и сборной Англии Деле Алли подвергся нападению грабителей. В ночь на среду в дом спортсмена, расположенный на севере Лондона, проникли двое налётчиков, которые несколько раз его ударили и, угрожая ножом, заставили отдать им драгоценности.

В своём твитере Алли выразил благодарность болельщикам за сообщения со словами поддержки, поступившие в связи с этим инцидентом, и заверил, что теперь он в порядке.

Грабителям удалось скрыться с места происшествия до прибытия полицейских, в распоряжении которых оказались записи камер видеонаблюдения. В полиции заявляют, что расследование продолжается. Футболист получил лёгкие травмы лица, не опасные для здоровья.