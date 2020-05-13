Европа: через ограничения - к новой жизни

Франция - на третьем месте в Европе по количеству летальных исходов, оно достигает почти 27 тысяч человек.

Несмотря на это, власти постепенно ослабляют изоляционные меры.

Поведение тех, кто не соблюдает социальную дистанцию, штрафуется. Несмотря на требование мэра Парижа открыть парки и сады, ей ответил глава минздрава Оливье Веран: "Видя происходившее на канале Сан-Мартен, мы не откроем ни сады, ни парки в тех регионах, что находятся в красной зоне заражения".

Мэр Парижа Анн Идальго привела свои аргументы: "Ну парижане так хотят выйти на улицу, у большинства - маленькие квартиры, разумеется, это не может служить предлогом для безответственного поведения, но мы приложим все усилия, чтобы организовать парижан".

На другом берегу Ла-Манша число жертв инфекции почти достигло, согласно Национальному бюро статистики, 40 с половиной тысяч человек.

Вторая проблема - резкий рост безработицы, связанный с карантином.

Выстыпая в Палате общин министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил: "Под угрозой находятся свыше 7 с половиной миллионов рабочих мест. Они могут быть утрачены навсегда, если мы не примем срочных мер. Мы сумели поддержать не менее миллиона владельцев мелких бизнесов, которые вынуждены были закрыться".

Испания накануне ввела обязательное нахождение в двухнедельном карантине для всех, въезжающих в страну, включая и жителей иберийского королевства. Границы страны остаются закрытыми, их разрешают пересечь дипломатам и экипажам самолетов иностранных авиакомпаний.

В этом году страна не ждет иностранных туристов, и тем, кто хочет провести время на ее знаменитых пляжах, придется подождать.