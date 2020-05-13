Туристический концерн TUI сокращает тысячи рабочих мест

Немецкий туристический концерн TUI, один из крупнейших в мире, намерен сократить восемь тысяч рабочих мест. Это, как заявило руководство, вынужденная мера, поскольку компания переживает кризис на фоне пандемии коронавируса. Туроператор простаивал два месяца из-за введенных разными странами ограничительных мер на путешествия.

Концерн, в котором трудятся более 70 тысяч человек, рассчитывает добиться уменьшения административных расходов на 30%.

В то же время TUI объявил о готовности к скорейшему возобновлению туристической деятельности в Германии и Европе. Первые отели TUI в Германии откроют свои двери для гостей в ближайшие дни.

От государства TUI Group получила льготный кредит в размере 1,8 миллиарда евро.