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Германия

Туристический концерн TUI сокращает тысячи рабочих мест

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 Ирина Александрова
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Туристический концерн TUI сокращает тысячи рабочих мест
Авторское право  Elaine Thompson/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Немецкий туристический концерн TUI, один из крупнейших в мире, намерен сократить восемь тысяч рабочих мест. Это, как заявило руководство, вынужденная мера, поскольку компания переживает кризис на фоне пандемии коронавируса. Туроператор простаивал два месяца из-за введенных разными странами ограничительных мер на путешествия.

Концерн, в котором трудятся более 70 тысяч человек, рассчитывает добиться уменьшения административных расходов на 30%.

В то же время TUI объявил о готовности к скорейшему возобновлению туристической деятельности в Германии и Европе. Первые отели TUI в Германии откроют свои двери для гостей в ближайшие дни.

От государства TUI Group получила льготный кредит в размере 1,8 миллиарда евро.

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