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США

Пола Манафорта поместили под домашний арест

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 Ирина Шелудкова
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Пол Манафорт в суде, 2019 год.
Пол Манафорт в суде, 2019 год.   -   Авторское право  Seth Wenig/AP
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В связи с эпидемией коронавируса Пола Манафорта освободили из тюрьмы в Пенсильвании и поместили под домашний арест. В прошлом году бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа был приговорен в общей ложности к семи с половиной годам годам тюремного заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Дело против Манафорта рассматривалось в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.

После запроса адвокатов оставшуюся часть заключения 71-летнему политтехнологу разрешили отбывать дома. Пр этом в тюрьме, где содержали Манафорта, случаев инфицирования пока не выявили.

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