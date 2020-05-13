Пола Манафорта поместили под домашний арест

В связи с эпидемией коронавируса Пола Манафорта освободили из тюрьмы в Пенсильвании и поместили под домашний арест. В прошлом году бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа был приговорен в общей ложности к семи с половиной годам годам тюремного заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Дело против Манафорта рассматривалось в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.

После запроса адвокатов оставшуюся часть заключения 71-летнему политтехнологу разрешили отбывать дома. Пр этом в тюрьме, где содержали Манафорта, случаев инфицирования пока не выявили.