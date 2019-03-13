Пол Манафорт: еще 3,5 года заключения

Пол Манафорт будет сидеть еще 3,5 года. Такой приговор вынес экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Суд округа Колумбия за попытку скрыть доходы от незарегистрированной лоббистской деятельности и давление на свидетелей. Речь идет об украинском периоде его работы на Партию регионов и Виктора Януковича. Несмотря на заявление о раскаянии, политтехнологу придется еще и заплатить штраф - более 6 млн долларов.

Для ключевого фигуранта расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года этот срок не первый. Ранее Cуд города Александрия приговорил Манафорта к почти четырем годам заключения, в частности, за уклонение от уплаты налогов и сокрытие зарубежных банковских счетов.

Очередные обвинения предъявили ему и власти Нью-Йорка - в махинациях на рынке ипотеки жилья.