Пол Манафорт дал "заведомо ложные показания"

Пол Манафорт, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, давал "заведомо ложные показания", нарушив условия соглашения со следствием, постановил окружной суд Вашингтона.

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Ложные заявления доказаны в трех случаях из пяти рассматриваемых. Это касается показаний ФБР, офису спецпрокурора и членам большого жюри. Речь главным образом об отношениях с Константином Килимником, который был связан и с Виктором Януковичем, и, как считается, с Олегом Дерипаской.

Пол Манафорт заключил сделку со следствием, признав себя виновным в сговоре и попытке влиять на свидетелей. Частью договора стало согласие сотрудничать с Робертом Мюллером, но тот заявил, что Манафорт нарушил договоренности и лгал под присягой.

Специальный прокурор Роберт Мюллер Фото Рейтер (архив)

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предположения о возможном сговоре штаба Трампа с Россией, Россия опровергает наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом.

На предвыборном митинге Дональда Трампа Фото Рейтер (архив)