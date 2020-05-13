Футбол по правилам коронавируса

Английская футбольная премьер-лига (EPL) надеется скоро возобновить сезон, прерванный в связи с распространением коронавируса. Проведение массовых мероприятий в королевстве разрешено с 1 июня, а групповые тренировки можно будет возобновить уже с 18 мая.

Season ❓

Team ❓

Manager ❓

Players ❓



⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️

⬛️⬛️⬛️🇫🇷⬛️🇳🇱⬛️⬛️⬛️

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️

⬛️🇫🇷⬛️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⬛️🇫🇷⬛️🇸🇪⬛️

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️

⬛️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⬛️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⬛️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⬛️🇨🇲⬛️

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️

⬛️⬛️⬛️⬛️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⬛️⬛️⬛️⬛️ — Premier League (@premierleague) May 13, 2020

Клубы получили протоколы, которые должны при этом неукоснительно соблюдаться. Они предписывают, к примеру, полную дезинфекцию тренировочной базы после каждого занятия, причём не только футбольного поля, мячей, ворот, но и даже угловых флажков.

Футболисты смогут тренироваться не более 75 минут группами по 5 человек в полутора метрах друг от друга; отбор мяча и подкаты запрещены.

Вне поля игроки должны применять средства индивидуальной защиты, а на базу приезжать по отдельности и в одном помещении не находиться.

Это правила для первого этапа выхода из карантина. На последнем тренировки будут уже почти такими же, как и до начала пандемии.