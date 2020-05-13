Футбол по правилам коронавируса

Английская футбольная премьер-лига (EPL) надеется скоро возобновить сезон, прерванный в связи с распространением коронавируса. Проведение массовых мероприятий в королевстве разрешено с 1 июня, а групповые тренировки можно будет возобновить уже с 18 мая.
Клубы получили протоколы, которые должны при этом неукоснительно соблюдаться. Они предписывают, к примеру, полную дезинфекцию тренировочной базы после каждого занятия, причём не только футбольного поля, мячей, ворот, но и даже угловых флажков.
Футболисты смогут тренироваться не более 75 минут группами по 5 человек в полутора метрах друг от друга; отбор мяча и подкаты запрещены.
Вне поля игроки должны применять средства индивидуальной защиты, а на базу приезжать по отдельности и в одном помещении не находиться.
Это правила для первого этапа выхода из карантина. На последнем тренировки будут уже почти такими же, как и до начала пандемии.