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Спорт

Футбол по правилам коронавируса

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 Кнарик Хачатрян
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Футбол по правилам коронавируса
Авторское право  SNTV
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Английская футбольная премьер-лига (EPL) надеется скоро возобновить сезон, прерванный в связи с распространением коронавируса. Проведение массовых мероприятий в королевстве разрешено с 1 июня, а групповые тренировки можно будет возобновить уже с 18 мая.

Клубы получили протоколы, которые должны при этом неукоснительно соблюдаться. Они предписывают, к примеру, полную дезинфекцию тренировочной базы после каждого занятия, причём не только футбольного поля, мячей, ворот, но и даже угловых флажков.

Футболисты смогут тренироваться не более 75 минут группами по 5 человек в полутора метрах друг от друга; отбор мяча и подкаты запрещены.

Вне поля игроки должны применять средства индивидуальной защиты, а на базу приезжать по отдельности и в одном помещении не находиться.

Это правила для первого этапа выхода из карантина. На последнем тренировки будут уже почти такими же, как и до начала пандемии.

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