Количество зараженных в Бразилии составило свыше полумиллиона человек, от коронавируса за последние сутки скончались более 1 200 инфицированных, а всего смертельным исходом COVID-19 в этой южноамериканской стране закончился для более, чем 31 тысячи пациентов.

Бразилия разделилась на противников и сторонников президента Жаира Болсонару.

- Для меня участие в шествии - способ выразить доверие лидеру, показать любовь к флагу Бразилии.

На протяжении нескольких недель с эпидемией пытаются справиться в бразильской части амазонских лесов, мэр Манауса, столицы штата Амазона, отчаянно взывал к мировому сообществу с просьбой о помощи, обращаясь в том числе и к экоактивистке Грете Тунберг.

Жуау Ихиала, организатор протестов, говорит, что "мы не может оставаться равнодушными к абсолютно недопустимой ситуации, когда все бремя пандемии несут самые незащищенные, меньшинства, ЛГБТ-сообщество, индейцы. Именно таких подавляют, именно наши протесты оборачиваются репрессиями. Хватит это терпеть!".

В начале эпидемии бразильский лидер сравнивал заболевание с "легким гриппом" и продолжал игнорировать рекомендации, касающиеся социального дистанцирования, которые исходили не только от ВОЗ, но и от собственного министерства здравоохранения.

Он публично высказывался против карантина, который вводили местные власти, говоря, что это наносит ущерб экономике.

Сообщается, что самый сильный удар эпидемия нанесла по коренным индейским народам, живущим в отдаленных областях Бразилии.