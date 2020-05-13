Быстрее, четче, эффективнее: ответ малого бизнеса на пандемию

Пандемия COVID-19, как и любая масштабная кризисная ситуация, заставила многих предпринимателей пересмотреть методы работы, и те из них, кто сориентировались быстро, поняв, где возникнет или вырастет спрос, уже сегодня пожинают первые плоды своего успеха.

Основатели французского стартапа Phacil организовали, на манер доставки еды, снабжение медикаментами тех, кто не мог или не хотел выходить из дома.

Вот что рассказывает его со-основательница Агата Плантье: "За два месяца количество наших клиентов увеличилось семикратно, поскольку многие вынуждены были оставаться в жилищах, а лекарства им были нужны".

Социальная дистанция означает использование средств индивидуальной защиты, и речь идет не только о масках, но и прозрачных пластиковых козырьках, спрос на которые возрос в связи с открытием магазинов и цветочных лавок, где персонал вступает в непосредственный контакт с клиентами.

По словам владельца TECFORM FRANCE Марка Дельмато, к нему "обращаются владельцы аптек, пекари, те, у кого рыбные лавки, к нам обращаются стоматологи, врачи, ведущие прием пациентов. Все те, кому требуется защита".

На фабрике месье Дельмато производились изделия из пластика, объем продукции удвоился и продолжает расти, поскольку увеличивается количество заказов.

Журналист Euronews Оливер Уитфилд утверждает: "До начала эпидемии эта компания выпускала различные изделия из плексигласа, сейчас ассортимент продукции сужен до четырех позиций, речь идет о защитных экранах и козырьках, но прибыли растут по экспоненте".

Один из главных постулатов бизнеса - не стать частью проблемы, а быть частью решения - особенно ярко проявляется в работе малых и средних предприятий, оказавшихся в состоянии практически за считанные дни обновить либо линейку продукции, либо перепрофилировать производство, сумев и заработать деньги, и помочь потребителям.