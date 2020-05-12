Забрезжила надежда на летний отдых в Евросоюзе

Из-за карантинных мер многие европейцы уже и не мечтали провести летний отпуск на пляже. Во вторник их невольно обнадёжил Брюссель.

В прессу просочился документ, в котором Еврокомиссия выразила пожелание, чтобы разные страны скоординировали открытие туристического бизнеса, и люди возобновили путешествия. Разрабатываются рекомендации по упрощению пограничного контроля и снятию ряда ограничений на поездки.

Но всё это при условии, что рост инфицирования коронавирусом по Союзу будет уменьшаться. Кроме того, курортник должен будет предварительно пройти медицинский тест, если только он не проживает в регионе с низким уровнем заболеваемости.

Еврокомиссия также решает вопрос о компенсации за отменённые рейсы. Она подтвердила, что у пассажира остаётся принципиальное право получить обратно свои деньги, но при этом посоветовала авиакомпаниям сделать максимально привлекательными ваучеры, которые можно будет использовать для полётов в будущем.