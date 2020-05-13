Туризм в ЕС: беспрецедентный кризис

Страны Евросоюз настаивают на постепенном открытии границ, прежде всего, чтобы спасти миллионы рабочих мест в индустрии туризма, которая переживает сегодня беспрецедентный кризис.

Сектор туризма в ЕС — это 2,3 млн предприятий, в основном малых и средних. Непосредственно в сфере путешествий заняты 12,3 млн человек. Но с учетом всех видов деятельности, зависящих от этой сферы, речь идет более чем 27 миллионах рабочих мест и свыше 10% ВВП ЕС.

По предварительным оценкам Европейской ассоциации туристических агентств и туроператоров (ECTAA), из-за пандемии коронавируса индустрия потеряет 30 миллиардов евро в I квартале и 46 миллиардов евро, или 90% от ожидаемого оборота средств, во II квартале текущего года.

Эти цифры означают также и сокращение рабочих мест. Об этом, в частности, уже заявил крупнейший туроператор Европы TUI. Руководство "Брюссельских авиалиний" уменьшило парк самолетов, отменило ряд маршрутов и урезало численность персонала на четверть. Многие предприятия европейской авиаотрасли приостановили свою деятельность и заявляют, что вынуждены сократить десятки тысяч рабочих мест. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, в долгосрочной перспективе из-за кризиса наиболее пострадает сектор международных и дальних авиаперевозок.