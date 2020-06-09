В каких странах безопаснее отдыхать в условиях борьбы с пандемией?

Португалия, Турция и Саудовская Аравия оказались в числе первых стран, которые внедрили протоколы безопасности, подготовленные Всемирным советом по туризму и путешествиям. В заявлении организации отмечается, что соответствующая сертификация должна помочь путешествующим выбрать такое место отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.

Протоколы безопасности, о которых идёт речь, были одобрены Всемирной туристской организацией ООН. Они призваны, помимо прочего, вернуть доверие потребителей, подорванное коронавирусной пандемией. Программа сертификации распространяется на гостиницы, рестораны, аэропорты, круизные лайнеры и общественный транспорт. Протоколы безопасности разработаны также для туроператоров и магазинов.

Как следует из официального сообщения, Всемирный совет по туризму и путешествиям сертифицирует страны, отдельные регионы и города. Так среди популярных европейских направлений упомянуты Мадрид, Севилья и Барселона. В списке стран, внедривших эти правила, организация выделяет Турцию, Болгарию, Португалию, Ямайку, республику Маврикий и Саудовскую Аравию. Объявлено также о сертификации канадской провинции Онтарио, мексиканских штатов Нижняя Калифорния и Юкатан.

Как отмечают во Всемирном совете по туризму, с возобновлением туристической деятельности эти списки будут пополняться новыми безопасными для путешествующих направлениями.