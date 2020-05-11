Наука на линии фронта

Директор департамента по исследованиям и инновациям Еврокомиссии Жан-Эрик Паке рассказал, как ученые, мобилизованные на борьбу с пандемией, работают в условиях карантина: "Очевидно, что пандемия и локдаун во многих странах ЕС больно ударили по ученым - по их повседневной жизни и работе. Так, для большинства затруднен доступ к лабораториям, а проведение исследований с выездом на местность невозможно. У нас, к примеру, есть команды, занимающиеся арктическими исследованиями. Им пришлось прервать наблюдения, а дело идет к окончанию сезона. Дезорганизация в отрасли очень ощутима... Мы очень гибки в отношении организации работы ученых в последние два месяца. Они трудятся из дома, не ходят в лабораторию? Разумеется, это приемлемо, этот вариант обеспечивает непрерывность исследований, Мы также по мере возможности поддерживаем непрерывность занятости специалистов работающих "парт-тайм".

В исследовательском сообществе Европы, да и в других сообществах, на фоне пандемии намечаются и новые возможности. На мой взгляд, мы сегодня открываем альтернативные способы работы. Форматы, позволяющие максимально использовать мир цифровых технологий.

Думаю, это даст важный сигнал ученым, откроет перед ними перспективу сотрудничества в разных отраслях, выхода за рамках своей лаборатории. Мы наблюдаем, как меняется способ позиционирования исследователей на рынке.

За последние 8 недель я увидел беспрецедентную мобилизацию научного сообщества. Ничего подобного раньше не было. Масштаб, качество, взаимодействие, доступность результатов... Мы никогда не секвенировали вирус так быстро. Это - результат слаженного международного сотрудничества".