Решением проблемы с коронавирусом может стать дешевый препарат хлорохин, существующий с 1934 года. Лаборатория Rega в университете бельгийского города Лёвен изучала эту вакцину для применения против Тяжёлого острого респираторного синдрома, известного как SARS или атипичная пневмония. А SARS, как и Covid-19, вызывается коронавирусом.

"Когда в 2004 году мы провели исследование по хлорохину, это было после вспышки атипичной пневмонии, - сказал вирусолог Марк ван Ранст. - Тогда больше не было пациентов, на которых мы могли бы это проверить. Поэтому мы опубликовали статью в международном издании и сказали, что когда произойдет новая вспышка коронавируса, это можно будет проверить. Китайские врачи прочли эту статью, после чего начали испытывать хлорохин".

Поскольку коронавирус распространяется по всему миру, учёные Лаборатории Лёвенского университета предполагают, что в предстоящие недели все мы столкнемся с тем процессом, который наблюдается в Италии, где вначале была небольшая вспышка.

"В настоящее время ВОЗ не считает эту эпидемию пандемией. Я не согласен. Это соответствует всем критериям, чтобы уже быть пандемией, - продолжал сотрудник этой лаборатории. - Когда люди слышат слово «пандемия», они часто пугаются, потому что они видели фильмы об таких вещах, которые действительно страшны. Но слово "пандемия" означает лишь то, что она географически распределена по всей планете. Эту инфекцию сравнивают с гриппом, она достаточно серьезна, но далеко не так страшна, какой была бы повсеместная Эбола. Пандемии бывают разной степени тяжести".

Профессор Марк ван Ранст сообщил Euronews, что, по мнению китайских властей, хлорохин, вероятно, эффективен против нового коронавируса:

"Думаю, что со временем появятся лучшие противовирусные препараты, более эффективные. Но они будут и дороже. Новая вакцина должна быть протестирована не только против плацебо, потому это может стать неэтичным, но и против хлорохина. И эти новые препараты должны показать своё превосходство над хлорохином, который чрезвычайно дешев".

А пока вирусолог рекомендует избегать тесного контакта с другими людьми и соблюдать гигиену:

«Вы должны мыть руки не только символически в течение 5 секунд, это не работает. Вы должны делать это в течение полных 20 секунд. Люди ненавидят считать секунды, но если вы дважды пропоёте Нappy Birthday to you (с днём рожденья тебя") то пройдут 20 секунд".