Европа: новые нормы пост-карантинной жизни

После 56 дней карантина Франция 11-го мая постепенно снимает изоляционные меры.

Для миллионов жителей это означает возвращение на рабочие места и пользование общественным транспортом. Чиновники и министры накануне отправились с инспекцией на вокзалы.

Глава профильного ведомства Элизабет Борн заявила: "В Париже и пригородах организовать работу не так просто, поскольку это самый густонаселенный регион страны, пять миллионов человек, а мы намерены уменьшить количество пассажиров для каждого транспортного средства в пять раз".

Обязательным стало ношение масок, на перронах метро и железнодорожных станций расставлены аппараты для регулярного дезинфекции рук, власти предупреждают, что при росте заболевших карантинные меры будут введены вновь.

В Греции, как и во Франции открываются детские и дошкольные учреждения, но в отличие от Франции, где ученики старших классов пока не начинают учебу, выпускники этого года в классы возвращаются, но не каждый день, учеба будет вестись посменно.

В Испании открываются террасы баров и кафе, но помещения будут пока закрыты. Полностью работу заведения общественного питания должны возобновить лишь через месяц.

В Британии, где количество летальных исходов от коронавируса приблизилось к 32 тысячам, власти очень постепенно начинают ослаблять изоляционные меры.

Глава кабинета министров Борис Джонсон предупреждает: "Мы будет смотреть, как развивается ситуация на местном, региональном и национальном уровнях, и если возникнут новые вспышки заражения, мы незамедлительно отреагируем".

В Германии изоляцию смягчили неделю назад, количество заражений сразу же возросло, о том, что такая ситуация возможна, подчеркивало руководство Института Роберта Коха, четко заявив, что вторая волна эпидемии будет обязательно.

Специалисты согласны - единственное, что поможет избежать новой вспышки пандемии на планете, это наличие иммунитета, который приобретается с помощью будущей почти поголовной вакцинации.