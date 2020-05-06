"Коронавирусная" автосвадьба за стеклом

В эпоху коронавируса в Европе растёт популярность автокинотеатров, автомобильных церковных служб, а в Германии теперь есть ещё и автомобильные свадьбы. Жених и невеста — на небольшой сцене и, конечно же, в масках. Официальные лица из мэрии, регистрирующие брак — там же, но отделённые стеклом.

Гости наблюдают за церемонией из собственных автомобилей, поздравляя молодых гудками.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Martin Meissner

— Я стекло даже не заметила! Честно, — признаётся невеста.

— Да, сегодня это нормально повсюду — и в супермаркетах, и везде. Иначе теперь никак, мы сделали в этих условиях, что смогли. Мы счастливы, что смогли сыграть свадьбу хотя бы так. И это прекрасно, — уверен жених.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Martin Meissner

Молодые скоро получат возможность отметить свадьбу в ресторане: министры экономики федеральных земель Германии договорились, что уже с конца этой недели заведения общественного питания постепенно начнут открываться.

А вот свадебное путешествие придётся отложить на неопределённое время.