Внимание, черепаха!

И хотя оливковая морская черепаха, по мнению зоологов, относится пока не к исчезающему, а к уязвимому виду, то, что взрослые особи в качестве места для гнездовья выбрали восточное побережье Индии, стала по своему событием.

В прошлом году этих животных здесь не было вовсе.

А вот этой весной специалисты только на таком небольшом пляже насчитали не менее ста черепах, которые выбрали индийский штат Одиша в качестве родильного дома под открытым небом.

Высказывается точка зрения, что этому помог карантин. Пляжи пустынны, и никто не мешает ответственному процессу. Отмечается, что последний раз такое сопоставимое количество черепах тут было 7 лет назад, и то, гнездование происходило только ночью. Это время стало особенным - пользуясь отсутствием хомо сапиенс, черепахи активно откладывали яйца и днем.

Всего же, как считается, этой весной потомство на побережье Одиши дали не менее 70 тысяч морских черепах.