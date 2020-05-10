Россия: пик пандемии близок

Более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом подтверждены в России, около 2 тысяч инфицированных умерли. Согласно официальной статистике, за сутки выявлено свыше 11 тыс. заболевших.

Эти данные свидетельствуют о том, что пик пандемии в России уже близок , — рассказала в интервью Bloomberg представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Она рекомендует начинать выход из карантина лишь после двух недель последовательного снижения числа новых случаев COVID-19.

Ранее правительство представило план поэтапного снятия ограничений, реализацию которого регионы могут начать после 12 мая. В Москве режим изоляции был продлён до конца месяца. Впрочем, далеко не все соблюдают эти ограничения. Есть те, кто не верит в опасность COVID-19 и считают опасность пандемии преувеличенной. Кто-то полагает, что сидение дома представляет большую угрозу для здоровья.

В Москве зарегистрированы более половины подтвержденных случаев COVID-19 в России. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на скрининговые исследования говорил, что в реальности инфицированы 2-2,5% жителей города, то есть около 300 тыс. человек.

Для приёма больных COVID-19 подготовили отделения в 72 больницах и частных стационарах столицы. В одном из них — в ГКБ имени Спасокукоцкого на севере Москвы — в субботу вечером произошёл пожар. Как сообщает ТАСС, причиной возгорания стала неисправной в аппарате искусственной вентиляции лёгких. В результате ЧП погиб один человек. Пациентов из пострадавшего корпуса эвакуировали и пообещали перевести в другие больницы.