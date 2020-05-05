Десятки новых жертв пандемии в России

Жертвами COVID-19 в Москве за сутки стали 50 человек, в общей сложности с начала пандемии в городе умерли по меньшей мере 866 инфицированных. Это официальные данные столичного оперативного штаба.

Согласно последнему правительственному отчёту, в России скончался 1451 заболевший, а коронавирус обнаружен более чем у 155 тысяч человек. Более половины всех случаев COVID-19 — в столице.

В Роспотребнадзоре отмечают, что эти данные поступают на фоне широкомасштабного тестирования на коронавирус. Россия провела около 4,5 млн анализов и занимает по этому показателю второе место в мире, — говорится в сообщении, опубликованном на государственном портале «Стопкоронавирус».

Тестирование позволяет своевременно изолировать переносчиков заболевания, в том числе тех, у кого нет симптомов, — а это 70-80% случаев, — рассказал директор института эпидемиологии Василий Акимин. По его словам, ранняя диагностика способствует снижению смертности от COVID-19.