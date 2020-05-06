Правительство России представило план выхода из карантина

Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 в России вновь превысило 10 тыс. Всего, по официальным данным, выявлено 165 тысяч заболевших. Свыше 1,5 тыс. инфицированных умерли.

В этих условиях правительство представило президенту Владимиру Путину план постепенной отмены карантинных ограничений. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, он включает в себя три этапа:

«На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций...

Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены».

Ранее глава государства говорил, что карантинные меры могут быть смягчены после 12 мая. В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, с этого дня возобновят работу промышленные предприятия. Режим самоизоляции в столице пока будет сохранён, а рестораны и предприятия сферы услуг откроются, цитата, «в последнюю очередь».