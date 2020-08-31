Российские школы открывают двери

Миллионы российских школьников возвращаются в классы: основной объём обучения будет проходить в очной форме. Директор московской школы "Покровские ворота" Михаил Митин рассказывает о принятых в связи с эпидемией мерах безопасности:

_"Рядом со входом висит дозатор, он бесконтактный. Здесь можно обработать руки антисептическим раствором. Дальше они проходят в холл. В холле находится система "Проход и питание" - прикладывая карточку, ребята попадают внутрь. Рядом со входом всегда находится достаточный запас масок, перчаток, антисептика. Каждому ребёнку измеряется температура бесконтактным термометром".

_

Если вдруг у ребёнка выявят признаки заболевания, его поместят в изолятор и проинформируют родителей.

Все взрослые - преподаватели, уборщики, охрана - должны находиться в масках, но для детей эта мера необязательна. Во время перемены будут проветриваться классы, а во время уроков - коридоры и другие помещения."Дистанционное обучение будет лишь дополнением к очному", - заверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Учебный год начнётся в обычный день - 1 сентября. 10-летняя Ева Алданова и её мама Олеся ждут его с нетерпением. Они говорят, что уроки он-лайн готовить было нелегко, да и без друзей скучно:

Олеся Алданова, мама Евы:

"Я очень рада, потому что, во-первых, дети будут учиться. Они будут вместе, это ещё м коллективная история. Она очень соскучилась по всем друзьям: одно дело в WhatsApp-е переписываться - а другое дело всё-таки встретиться".

"Я всем скажу, что я очень скучала и поскорее подготовлюсь к уроку, это первое что я сделаю", - делится планами Ева.

Она уже уложила свой рюкзак. Утром ей наконец в школу.