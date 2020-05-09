Глоток свободы для Бергамо, но жители все равно недовольны

Итальянский город Бергамо, некогда бывший эпицентром вспышки коронавируса, перестраивается на новую фазу.

С начала недели условия самоизоляции там были немного смягчены. Но автомобилисты должны документально доказать, почему решили сесть за руль. Для контроля действуют дополнительные пропускные пункты.

Ношение защитных масок — обязательно. За ее отсутствие полагается штраф в размере 400 евро или больше.

Несмотря на относительную свободу передвижения многие жители Бергамо ощущают себя в заточении и страдают от нехватки былых привычных радостей жизни.

Я чувствую себя хорошо. Единственное, не могу с друзьями увидеться. Не могу пойти потанцевать или пропустить стаканчик. Как видите, я вышла за кофе, но выпить его нужно на улице жительница Бергамо

Но звук сирен скорой помощи все еще напоминает населению об опасности коронавируса.

Этот город в регионе Ламбардия — один из самых пострадавших в Италии, с сотнями смертей на счету.

Ситуация в больницах остается напряженной, хотя количество новых случаев заболевания снижается. Но теперь медицинские учреждения и аптеки не испытывают нехватки средств индивидуальной защиты, включая маски, дезинфицирующие средства и медицинские кислородные баллоны