Коронавирус опустошает Бергамо

Живописный ломбардийский городок Бергамо стал за последние дни символом вызванного коронавирусом опустошения. Местным властям пришлось призвать на помощь армию, чтобы перевезти тела умерших в крематории соседних городов и населенных пунктов. Кладбища и крематории самого Бергамо давно переполнены, счет жертвам коронавируса идет на сотни.

Гробы скапливаются в местных церквях. Родственники тех, кто скончался дома, по несколько дней ждут, чтобы тела забрали и предали земле. Ни о каких похоронных церемониях речи больше не идет.

Мэр Бергамо Джорджио Гори убежден, что на самом деле число умерших о Covid-19 еще выше: "В уч````eте жертв коронавируса есть явные бреши, это подтверждает конкретный опыт многих семей, которые потеряли пожилых родственников, скончавшихся либо дома, либо в хосписах. Причиной смерти в основном называется пневмония, поэтому их не учитывают и не регистрируют как жертв коронавируса, тем более, что никто не тестировал этих пожилых людей ни до, ни после смерти"...

Местная газета Eco di Bergamo давно превратилась в хронику эпидемии: каждый день почти половина выпуска составляют уведомления о смерти, только 15 марта их было 160. В их числе - 10 священников местной епархии.

В городе со 120-тысячным населением на сегодня зафиксировано 4600 случаев заражения. Больница Иоанна XXII не справляется с потоком больных в критическом состоянии. По мнению завотделения интенсивной терапии Луки Лорини, реальное число заражённых в Бергамо в 5-10 раз выше официальной статистики.

За последние дни Италия стала первой страной мира по числу умерших от коронавируса: их 4032. Только за минувшие сутки скончались 627 человек, сообщил накануне глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.