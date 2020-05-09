Балетный флешмоб в Будапеште

Венгерские артисты балета, как и многие в мире искусства, уже несколько месяцев вынуждены тренироваться дома. Но в субботу они дали себе волю в честь Дня Европы, приняв участие в гигантском коллективном выступлении. В этом году Декларации Шумана, а следовательно европейскому единству, исполнилось 70 лет.

Хореографию в стиле флешмоба исполнили ученики школ и известные венгерские артисты балета. Но из-за эпидемии им пришлось держать социальную дистанцию, поэтому за неимением партнеров они станцевали со знаменитыми скульптурами Будапешта.

Один из самых больших талисманов Литовского национального театра оперы и балета Жолт Ковач каждый день проводит онлайн-репетиции, но ему этого мало.

В этот день празднуется окончание мировых войн и становление европейских ценностей. Даже сейчас, когда на флаге ЕС стало на одну звезду меньше ("брексит"), а Европейский Союз борется с самым масштабным и невидимым врагом в своей истории - эпидемией коронавируса.