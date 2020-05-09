Возьмите маску у динозавра

Нина и Деми Антонакес решили защитить жителей Торонто от коронавируса и заодно поднять им настроение: мама и дочка вышли на улицы города в костюмах динозавров и раздавали прохожим маски, которые сшили сами. В Канаде зарегистрировано свыше 67 тысяч случаев коронавирусной инфекции, от последствий скончались 4 697 человек.