Горькая пилюля от рецессии и опасная вакцина от коронавируса

Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Когда политики вынуждены объявлять плохие новости, они иногда пытаются подсластить горькую пилюлю. Но не на этой неделе!

«Теперь совершенно ясно, что ЕС вступил в самую глубокую экономическую рецессию в своей истории», - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Его незавидная задача - подготовить общественность к худшему экономическому шоку со времен Великой депрессии 30-х годов. По данным Еврокомиссии, экономика ЕС сократится на 7,4% в 2020 году.

Перед вирусом не все равны

Однако не каждая страна почувствует на себе жар одинаково. Греция и Италия больше всех пострадают от спада почти в 10%десять процентов, в то время как Португалии и Германии удастся удержать сокращение выше 7%.

Как быстро восстановится экономика каждого государства-члена, во многом зависит от развития пандемии. Правительствам придется найти зыбкий баланс между возобновлением экономической деятельности и защитой здоровья своих граждан.

Но вот правда: эта ситуация не изменится до тех пор, пока не появятся лечение и вакцина, которые победили бы коронавирус навсегда. Когда это произойдет, никто не знает.

В такой ситуации народы хотят более тесного сотрудничества между нациями.

Это следует из опроса, проведенного организациями IPSOS и «Диалог цивилизаций» во Франции, Германии, Польше и России. Одной из областей, где большинство в этих странах хотят взаимодействия, является наука – например, при разработке медицинского оружия против коронавируса.

Битва человечества без России и США

На этой неделе Еврокомиссия ЕС провела глобальный благотворительный марафон для сбора огромных ресурсов, которые необходимы. Председательствовала Урсула Фон Дер Ляйен:

«Наша первая цель - собрать первоначальную сумму в 7,5 млрд евро или 8 млрд долларов. Именно такое финансирование необходимо прямо сейчас для наращивания работы над вакцинам, диагностикой и лечением. Но потребуется больше».

Примечательным было отсутствовали на видеотоне Соединенных Штатов и России. Оба страны считают, что могут справиться с вирусом самостоятельно, без международного сотрудничества.

Один из наиболее сильных призывов сделал британский премьер-министр Борис Джонсон, недавно переживший коронавирус. Он ясно дал понять, что представляет собой полную противоположность Путину и Трампу.

«Гонка за изобретение вакцины для борьбы с этим вирусом - это не соревнование между странами, а самая неотложная общая задача нашей жизни. Это человечество против вируса. Но правда в том, что никто из нас не может добиться успеха в одиночку. Чтобы выиграть эту битву, мы должны работать вместе, создавая непробиваемый щит вокруг всех наших людей".

Вакцина может быть опасной

Ко мне присоединяется доктор Ашиш Джа, директор Гарвардского института глобального здравоохранения.

Гробе: Итак, на донорской конференции Борис Джонсон сказал: «Чем больше мы будем собираться вместе и делиться своим опытом, тем быстрее наши ученые добьются успеха в разработке и массовом производстве вакцины". При всем международном сотрудничестве, насколько мы далеки от вакцины, доступной всем людям?

Джа: Мы, конечно, не знаем наверняка, мы никогда не разрабатывали вакцину против коронавируса до сих пор, как мы смогли опробовать её на людях, и это сложная задача. Но предпринимаются действительно беспрецедентные научные усилия, и я думаю, есть большая вероятность, что у нас будет вакцина в 2021 году.

Гробе: Какие наибольшие вызовы брошены правительствам и ученым?

Джа: Мы пытаемся делать и пробовать много разных вещей. Одна научная проблема заключается в том, чтобы обеспечить безопасность вакцины. Мы движемся вперёд очень быстро и срезаем много углов, поэтому нужно приложить усилия для сведения риска к минимуму. Будет трагедия, если мы разработаем вакцину, которая окажется вредной. Для правительств главная проблема заключается в том, чтобы заранее подготовить ресурсы для массового производства и распространения вакцины.

Гробе: Нам еще многое не известно о вирусе - например, почему некоторые страны сильно пострадали, а другие, иногда даже их соседи, гораздо меньше. Есть примеры во всех регионах мира. Каковы причины этого?

Джа: Мы ещё на раннем этапе игры. Если пандемия будет длиться, скажем, 18 месяцев, то мы находимся на 4-м или 5 месяце. Поэтому у меня нет оснований полагать, что через 6 или 12 месяцев те страны, которые вирус пощадил, будут по-прежнему от него свободны. Думаю, что неравномерность может быть обусловлена многими вещами. Мы знаем, что бывают уникальные сверхраспространяющие вирус события, способные спровоцировать очень крупные вспышки. Например, возможно, что в Иране произошла пара таких сверхраспространяющих событий, а в соседнем Ираке - нет. Также вероятно, что на Иран повлияло гораздо больше случаев заболевания в Китае, чем на Ирак. Так что в двух соседних странах могут быть вспышки очень разных размеров.

Европе бывало и хуже

Нет никаких сомнений в том, что Европа выйдет из этого кризиса в один прекрасный день, и скорее раньше, чем позже.

В конце концов, в истории Европы кризисы были намного хуже. Нужно ли напоминать, что в эти выходные отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе.

Начало новой главы, как сказал тогда президент США Гарри Трумэн:

«Германские силы сдались союзным нациям. Флаги свободы реют над всей Европой".

В этом году не будет блестящих парадов или больших торжеств на открытом воздухе.