Медведям тоже нужно расслабляться: обитатель Орегонского зоопарка, барибал по кличке Такода с удовольствием плещется в большой бадье, наполненной специально для него. С собой в ванну Такода даже берёт деревянные игрушки.
Осиротевшего чёрного медвежонка нашли в 2010 году; он был сильно голоден, обезвожен, весил чуть больше килограмма. Сегодня он весит все 180. Видео этого крепыша, как и других питомцев, Орегонский зоопарк, закрытый из-за пандемии, распространяет в надежде собрать пожертвования.
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