Протесты против последствий эпидемии

Польские предприниматели снова вышли на улицы Варшавы, требуя положить конец ограничениям в связи с эпидемией коронавируса. Среди нескольких сотен манифестантов был замечен кандидат в президенты бизнесмен Павел Танайно.

Проходящая вторую субботу подряд акция, как и предыдущая, не была согласована. В итоге Танайно задержали за сопротивление полиции, как и еще 300 человек. Демонстранты пытались добраться до президентского дворца, но силы правопорядка воспрепятствовали им.

И хотя в стране начался третий этап ослабления ограничений, открылись рестораны и салоны красоты, демонстранты намерены и дальше выражать протест против экономических потерь, вызванных карантином. По данным газеты "Речь посполита", с начала эпидемии работы в Польше лишились в пять раз больше людей, чем во время финансового кризиса 2008 года.

В апреле из государственной системы социального страхования (аналог российского СНИЛС) исчезли 165,5 тысяч человек, за которых перестали платить взносы их работодатели. Это значит, что за первый месяц вызванного коронавирусом кризиса без официального источника дохода остался каждый сотый из 15 млн 311 тысяч работников, располагающих госстраховкой, сообщает издание.

К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения достигло 20 379 человек, 973 заболевших умерли. Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют

всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В общественных местах граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и закрывать нос и рот маской или платком, выходя из дома.