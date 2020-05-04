Россия: 10 000 новых случаев COVID-19 за сутки

В России уже второй день официально регистрируют более 10 тыс. случаев заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавирус обнаружили у 145 тыс. жителей страны, — говорится в правительственном отчёте. Умерли свыше 1300 заболевших.

Более половины носителей коронавируса обнаружены в Москве. Следующими по общему числу случаев COVID-19 идут Подмосковье и Санкт-Петербург, где для пациентов без серьёзных осложнений открыли временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо».

COVID - достаточно коварная инфекция, когда пациент может из лёгкого превратиться в среднетяжёлого, потом в тяжёлого. Тем не менее наличие такого стационара (как госпиталь в «Ленэкспо») позволить освободить столь востребованные места для среднетяжёлых и тяжёлых пациентов. Максим Кабанов главврач «Госпиталя для ветеранов войн», Петербург

Российские власти тем временем разрабатывают план выхода из общенационального режима изоляции и отмены карантинных мер после 12 мая. Как уточнили в Кремле, этот вопрос президент Владимир Путин намерен рассмотреть на совещании в среду.

Сам глава государства говорил, что будет принимать решения исходя из текущей эпидемиологической ситауации и прогнозов её развития. В любом случае, по его словам, речь идёт о поэтапном снятии ограничений.