Дарт Вейдер помогает соблюдать карантин на Филиппинах

Филиппинские активисты используют образы популярных киногероев, чтобы убеждать сельских жителей соблюдать карантинные меры и поднимать настроение тем, кто сидит дома. 6 мая они проплыли на лодках через несколько деревень в костюмах Дарта Вейдера и имперских штурмовиков из «Звёздных войн». По словам организатора акции Александрии Игнасио, это должно снизить уровень стресса у детей и их родителей во время изоляции.
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