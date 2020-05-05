Карантинная свадьба: шумно, красиво и очень быстро

Невеста в нежном кремовом платье. Жених в костюме цвета бургундского вина. Оба - в защитных масках. Впрочем, маски они надели потом, уже будучи мужем и женой. Джанин и Филипп вступили в законный брак в Дюссельдорфе на сцене кинотеатра под открытым небом. Регистрацию провел мэр, отделившись от брачующихся пластиковой перегородкой. Пару шумно приветствовали десятки гостей. Друзья и родственники, находившиеся в своих автомобилях, бойко нажимали на клаксоны в ключевые моменты церемонии. Последняя прошла очень красиво, и очень быстро. Германия сейчас ослабляет ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Но социальное дистанцирование никто не отменял.