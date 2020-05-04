В погоне за вакциной

Многие надеются, что в скором времени учёным удастся создать вакцину против коронавируса, которая положит конец пандемии. Между тем учёные весьма осторожны в своих прогнозах относительно сроков разработки вакцины. Хотя исследования в ряде стран идут ускоренными темпами, но тестирование препаратов только начинается. А в дальнейшем встанут новые задачи. Об этом говорит Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США:

– Надеемся, что к началу предстоящей зимы станет понятно, располагаем ли мы безопасной и эффективной вакциной, и тогда задача будет в том, чтобы произвести её в достаточных объёмах для разумного применения.

Передовые исследования проводятся в Китае, США и нескольких европейских странах. Одиннадцать научных центров работают независимо друг от друга, преследуя общую цель. Поясняет Стен Верманд, декан Йельской высшей школы здравоохранения:

– Такое чувство, что идёт гонка, и хочется, чтобы кто-то в ней победил. Ведь в гонке нет смысла, когда никто не завоёвывает награду.

По мнению экспертов, большое число параллельно ведущихся исследований повышает вероятность того, что все препятствия на пути к созданию вакцины будут преодолены. И в настоящее время невозможно предсказать, какой из выбранных учёными путей окажется верным, и какой команде удастся добиться результата.