Во всем мире из-за пандемии участились нападки на журналистов

Во время пандемии COVID-19 во всем мире возросла роль достоверной информации, но участились нападки на журналистов, сообщают общественные организации.

Так, в докладе ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати 3 мая подчеркивается, что некоторые меры, предпринятые государствами для борьбы с пандемией, "ограничивают право людей на доступ к информации и возможности СМИ бороться с ложью".

Международный институт прессы (МИП) зарегистрировал 162 случая нарушения свободы СМИ, связанных с пандемией COVID-19. Среди посягательств на права журналистов отмечены: задержания, предъявления обвинений, цензура, ограничения доступа к информации, чрезмерные наказания за "фейк ньюс", словесные нападки и физическая агрессия.

Организация "Репортеры без границ" зафиксировала более ста нападений на журналистов в 29 странах, включая высылку, аресты, допросы, применение силы со стороны полиции, изъятие пропусков, требования принести публичные извинения и конфискацию электронных устройств.

"Свобода прессы подвергается серьезным ограничениям. Учащаются попытки заставить журналистов, особенно женщин, замолчать – либо посредством политического, идеологического или экономического контроля, клеветнических или дискредитирующих нападок, либо путем притеснений, - считает Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. - К сожалению, чрезвычайные обстоятельства, в которых нам приходится жить сегодня, лишь усугубляют это давление".

Карантин и усиление слежки - вызов свободе слова

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ЮНЕСКО отмечает, что особенным вызовом для журналистов становятся некоторые ограничительные меры, предпринятые для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Так, свобода выражения мнений и свобода печати сдерживается законами о "фейк ньюс", направленными на "борьбу с дезинформацией". Авторы доклада считают, что подобные законы могут использоваться в политических целях, поскольку они ставят журналистов перед риском уголовной ответственности, в том числе "за критику или обсуждение государственной политики".

Также нарушается право на доступ к информации в связи с приостановкой в некоторых случаях права запрашивать информацию у государственных институтов. "Этот факт только привлекает внимание к тому, что правительствам необходимо предоставлять максимум информации", - говорится в отчете.

Введение карантина и "часто несоразмерное" усиление наблюдения за передвижениями граждан также вызывает у ЮНЕСКО тревогу. "Существует риск продолжения слежки (и злоупотребления этой информацией в других целях) после окончания пандемии", - подчеркивают правозащитники.

Экономический кризис ударит по СМИ

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал тяжелый экономический кризис из-за пандемии в 170 из 180 стран, входящих в организацию. Страны во всем мире уже приняли бюджетные меры общим объемом более 8 трлн долларов.

Многие СМИ в условиях пандемии стали все больше опираться на электронный формат. Ведущие издания отмечают рост читательской аудитории вплоть до 50%, но эксперты считают, что медиа индустрия окажется одной из самых затронутых кризисом.

Глобальный форум по развитию СМИ сообщил о снижении доходов от рекламы до 70% среди своих участников. Эта тенденция наблюдается во всем мире, но она особенно заметна в развивающихся странах, а также в работе местных и региональных СМИ.

Потери доходов многих медиа-компаний привели к увольнениям и сокращениям зарплат в медиа-организациях по всему миру, подчеркивает ЮНЕСКО. "Несмотря на ускорение перехода в цифровой формат, доходы от рекламы, от которых зависят многие издания, падают, порой весьма резко, - сказала Азуле. - В долгосрочной перспективе газеты могут оказаться вынужденными сократить или прекратить свою деятельность, лишая различные сообщества иного взгляда на мир".

Значение качественной журналистики в условиях пандемии, тем временем растет, считает она. "Она (независимая журналистика -прим.) предоставляет каждому человеку средства для борьбы с болезнью, помогая ему освоить правильные привычки. Именно поэтому наша Организация совместно со всей системой Организации Объединенных Наций ведет борьбу с так называемой «инфодемией», слухами и дезинформацией, которые усугубляют пандемию и ставят под угрозу жизнь людей", - сказала Азуле.