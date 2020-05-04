Госсекретарь США: "Китай сознательно дезинформировал Запад"

"Это - классическая попытка коммунистической дезинформации", - заявил госсекретарь Майкл Помпео, добавив, что "Пекин сделал все возможное, чтобы западные страны не смогли вовремя узнать ни об истинных масштабах эпидемии, ни о том, какую угрозу для здоровья несет заражение коронавирусом".

Он добавил, что причин сомневаться в том, что вирус был создан человеком, нет.

Угроза по-прежнему присутствует, пандемия продолжается. Компартия Китая отказала западным странам, у которых - лучшие специалисты в этих областях, в доступе, то есть к выяснению того, что же произошло на самом деле. Китай просто не собирается сотрудничать с экспертами. Майкл Помпео государственный секретарь США

The Associated Press, ознакомившись с докладом, подготовленным сотрудниками Министерства внутренней безопасности США, сообщило, что те полагают: власти Китая скрыли данные о распространении коронавируса потому, что им требовалось запастись медицинским оборудованием и успеть нарастить выпуск средств индивидуальной защиты.

И хотя накануне заявлялось, что пик эпидемии в США пройден, за последние сутки там скончались 1 450 с COVID-19, всего от инфекции погибли почти 68 тысяч американцев, заражены коронавирусом в настоящий момент почти 1 млн 200 тысяч жителей Америки.