Греция выходит из карантина

42 дня без похода в парикмахерскую – многие нашли это чрезмерным. В этом салоне красоты в центре Афин телефон звонил не переставая с конца прошлой недели, и на ближайшие два дня здесь всё уже расписано. Возобновление работы проходит с соблюдением строгих санитарных мер, и такое положение дел не беспокоит никого из клиентов, поспешивших на приём к мастерам после длительного перерыва.

Обеспокоенность сменяется осторожным оптимизмом, который разделяют и работники розничной торговли, поскольку магазины тоже теперь открываются. Говорит Никос Аггелу, директор магазина оптики:

– Хочется смотреть в будущее с оптимизмом. Нашей компании уже сотня лет, и мы пережили похожие ситуации, такие как финансовый кризис. И нам действительно хочется сохранять оптимизм, а там посмотрим, что будет. Время покажет.

Эпидемия коронавируса пошла в Греции на убыль, и здесь надеются, что ситуация в экономике также наладится. Но не всем легко возобновить прерванную работу, особенно в тех случаях, когда соблюдение социальной дистанции создаёт сложности. Рассказывает корреспондент Euronews Панос Кицикопулос:

– Цель частичного снятия ограничений – возвращение к нормальной жизни. Но для разных предприятий «нормальная жизнь» означает очень разные вещи. Например, у небольших книжных лавок – таких, как эта – возникают проблемы, с которыми не сталкиваются крупные сети книжных магазинов.

– Проблем у нас действительно немало, – подтверждает Арети Георгили, хозяин книжного магазина, – и возобновлять работу в нынешних условиях очень сложно. Ведь небольшой книжный магазин – не просто торговая точка. Это не просто место, где вы выбираете книгу, расплачиваетесь и уходите. Здесь происходит нечто совершенно обратное социальному дистанцированию. Иными словами, в таких магазинах пытаются сформировать небольшие сообщества. Но в интернете их не создать, то есть, это возможно, но только если члены этих сообществ уже знакомы друг с другом. А сейчас этого не сделать. И все владельцы небольших магазинов площадью 100 – 120 квадратных метров с трудом приспосабливаются к нынешнему, совсем другому способу ведения дела.

Автомобильное движение в центре Афин стало плотнее, но всё же не идёт в сравнение с тем, что было до начала эпидемии, особенно по понедельникам. У заработавших универмагов выстроились длинные очереди, но в общественном транспорте пассажиров пока совсем немного. Люди стараются соблюдать безопасную дистанцию и носят защитные маски. Эта мера будет необходима до тех пор, пока с коронавирусом не покончено.