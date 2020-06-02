Греция: кино будет!

Этому кинотеатру под открытым небом - больше ста лет, он невероятно популярен как у самих жителей Афин, так и туристов, приехавших в столицу Греции.

Сейчас тут размещается на треть меньше зрителей, чем прежде, но для любителей кино все равно праздник. Как и для тех, кто их принимает.

Говорит Теодорос Маргонис, директор кинотеатра Aigli Zappeiou: "Мы счастливы, что наши двери вновь открыты. Мы ждем наших гостей с нетерпением. Мы надеемся, что угодим их вкусу, составив репертуар так, чтобы все нашли себе ленту по душе. Мы много работали, у нас прекрасный коллектив, мы смотрим в будущее с оптимизмом".

Зрители не смогут сидеть рядом, на вход и выход используются разные коридоры, социальная дистанция - а это полтора метра - действует с момента, как куплен билет.

Но пришедших это не слишком расстраивает:

- Надеюсь, что ужасы пандемии позади. Что касается социальной дистанции, то мы сможем с этим смириться.

- Свежий воздух, кино, все замечательно. Мы поэтому и выбрали кинотеатр под открытым небом.

Из Афин передает журналист Euronews Йоргос Митропулос: "И хотя сейчас стоит ненастная погода, около 35 кинотеатров такого типа уже распахнули свои двери перед зрителями. В грядущий четверг к ним прибавится еще 135. В репертуар включены как новые ленты, так и образцы классики".