Португалия: "Главное - друг на друга не чихать"

В понедельник Португалия приступила к первому этапу выхода из карантина. Отныне по всей стране стало обязательным ношение масок в поездах, автобусах, магазинах и других местах скопления людей. Однако штрафовать будут лишь тех, кто не соблюдает это правило в общественном транспорте. Власти считают, что там маски особенно важны, так как соблюдать социальную дистанцию сложно. Штрафы составляют от 120 до 350 евро - весьма внушительная сумма для большинства граждан. Пока к нарушителям применяют педагогический подход.

"У меня не было маски, только платок, и мне пришлось купить ее уже в метро", - говорит эта пассажирка.

На начальном этапе возвращения к нормальной жизни Португалия решила вновь открыть учреждения государственной администрации, книжные лавки, небольшие магазины и парикмахерские. Так, один из старейших парикмахеров Порту Акасиу Перейра Бранку, которому уже за 80, не раздумывая вышел на работу, хотя и он, и многие из его клиентов относятся к группе риска, и им рекомендовали оставаться дома. Пожилые португальцы, которым очень не хватало общения друг с другом на карантине, уверяют, что соблюдают все меры предосторожности. "Главное - друг на друга не чихать", - говорит опытный цирюльник.

Филипа Суареш, Euronews: "Раньше это была одна из самых оживленных и туристических улиц Порту с множеством магазинов. Некоторые из них сегодня открылись для покупателей, но пока клиентов мало, а где-то и совсем нет".