Ослабление карантина в Европе: к станку, за парту, на сёрф

Ряд стран Европы и Азии приступили к ослаблению карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. В Италии, где режим самоизоляции начался 10 марта, в понедельник на работу вышли четыре с половиной миллиона человек. На Апеннинах за сутки число случаев инфицирования снова снизилось и составило чуть более 1200. За тот же период от COVID-19 умерли 195 заболевших. Нулевой показатель распространения вируса - в Умбрии, Молизе, Базиликате и на Сардинии. Итальянцам разрешили ходить в парки, заниматься спортом. Ношение масок в общественном транспорте - обязательно.

В Германии после обучения на дому сотни тысяч детей вернулись в школы. Прежде всего, это ученики выпускных классов. Во время занятий школьники должны соблюдать дистанцию и не сидеть рядом друг с другом. По данным Института Роберта Коха, коронавирусом в стране заразились свыше 163 тысячи человек. Скончались 6692.

В Венгрии порядка 70 тысяч выпускников сдали экзамены по родному языку и литературе. До того как пустить подростков в классы, каждому измерили температуру и обработали руки дезинфицирующим гелем. Экзамены по математике намечены на вторник.

В Испании открылись небольшие магазины и парикмахерские. Рестораны принимают заказы на вынос. На улицах по-прежнему не многолюдно. К распространению бесплатных защитных масок, необходимых в общественном транспорте, привлечена полиция. За сутки в королевстве от COVID-19 умерли 164 человек. Это самый низкий показатель за последние полтора месяца.

В Португалии, где показатели инфицирования и смертности ниже чем во многих других странах ЕС, к океану направились серферы.

"Условия не очень. Но до чего же замечательно! Есть ветер, есть течение, но волны маленькие. Но все равно. Это потрясающе, невероятно и здорово. Я чувствую себя обновленным", - говорит один из спортсменов.

Пляжи остаются закрытыми, но для занимающихся водным спортом сделано исключение. Главное - не нарушать правила социального дистанцирования на воде и не собираться группами более 10 человек. Правительственный план по снятию карантина включает несколько этапов. Ситуация будет оцениваться каждые 15 дней.