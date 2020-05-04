Еврокомиссия разрешила поддержать Air France

Air France получит от Парижа 7 млрд евро в качестве помощи в условиях кризиса, вызванного коронавирусной пандемией. Соответствующую программу государственных гарантий по кредитам согласовала Еврокомиссия.

Авиакомпания, в свою очередь, берёт на себя ряд обязательств. В их числе — двукратное сокращение выбросов CO2 на внутренних рейсах к 2024, обновление парка самолётов и увеличение объёмов использования топлива из возобновляемых источников до 2% к 2025.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер подчеркнула, что займы обеспечат Air France ликвидными средствами, которые срочно нужны компании, чтобы противостоять последствиям пандемии.

По словам авиаэксперта Гэвина Экклеса, в нынешних условиях помощь может потребоваться едва ли не всем крупным авиаперевозчикам в мире:

«Когда спрашивают: как же было после 9 сентября и во время финансового кризиса? Ответ прост — мы после произошедшего серьёзно снизили цены, чтобы изменить поведение людей. Всё будет очень непросто, цены не подтолкнул людей к путешествиям, если сохранятся социальное дистанцирование и страх».

Экклес отмечает, что восстановление гражданской авиации после коронавирусной пандемии может затянуться на полтора года:

«Лето уже потеряно, а потеря этого летнего сезона влечёт за собой потерю доходов, который должны были бы помочь пережить зиму. Если посмотреть с позиции авиакомпаний, то лучше планировать на апрель 2021, — провести новый летний сезон на 70-80%, а затем — летом 2022 всё вернётся на уровень конца 2019».

На государственную поддержку рассчитывает и Lufthansa. Как сообщают сразу несколько немецких изданий, этот концерн уже в ближайшие дни может представить свой антикризисный план. Среди рассматриваемых вариантов в случае отсутствия помощи упоминают и «самоликвидацию».