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Израиль

Президент Израиля поручить формирование кабмина Бени Ганцу

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 Мария Горковская
Israel Elections
Israel Elections   -   Авторское право  Sebastian Scheiner/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Президент Израиля Реувен Ривлин принял решение поручить формирование кабинета министров Бени Ганцу и призвал его это сделать как можно быстрее на фоне распространения короанвируса.

Ранее кандидатуру главы центристского блока "Кахоль-Лаван" поддержали более половины депутатов Кнессета - 61 парламентарий: в том числе однопартийцы Ганца, представители союза левых "Авода-Гешер-Мерец", депутаты от арабского "Объединенного списка" и члены партии "Наш дом - Израиль".

Наибольшее количество голосов на выборах 2 марта было подано за партию "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. Но для формирования устойчивой коалиции полученных 33 депутатских кресел, а также 16 мандатов союзников и. о. премьера не хватает.

Ранее Нетаньяху предложил своему оппоненту создать чрезвычайное правительство единства на шестимесячный период. В Израиле зафиксировано свыше 200 случаев заражения коронавирусом.

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Журналист • Мария Горковская

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