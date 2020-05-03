"Грета, надежда только на тебя!"

Мэр Манауса, города в бразильской Амазонии, где коронавирусом заразились по меньшей мере 4 тысячи человек, и лишь в один день умерли больше 350, обратился с просьбой о помощи к шведской активистке Грете Тунберг.

Погибают те, кто защищает дождевые леса, эти зеленые легкие планеты, сказал мэр Артур Виргилио Нету: "Дорогая, уважаемая Грета Тунберг! К вам обращается мэр Манауса, самого крупного города в бразильской части Амазонии. Я посылаю сигнал бедствия, я прошу вас о помощи. Нужно что-то сделать, чтобы спасти жизни тех, кто заражен коронавирусом, но именно эти люди заботятся о лесах Амазонии. Грядет большая беда, большое горе, мы перед лицом варварства, на наших глазах происходит экологическая катастрофа".

Активистка ответила, подчеркнув, что ситуация в этом регионе Земли вызывает большую тревогу.

Сегодня живущим в Амазонии народностям угрожает коронавирус. Сокращение их численности ведет к вырубке тропических лесов, они обеспечивают до 50 % круговорота воды, в частности, на южноамериканском континенте, регулируя, таким образом, климат.

В том же Манаусе накануне были взяты в заложники надзиратели местной тюрьмы, поводом для этого стало требование заключенных пройти тест на вирусоносительство, об этом сообщила администрация пенитенциарного учреждения.