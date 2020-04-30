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Брюссельское бюро

Боррель: "Мы не склонялись перед Китаем"

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 Юрий Смирнов
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Боррель: "Мы не склонялись перед Китаем"
Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель настаивает на том, что доклад его ведомства на тему дезиинформации о коронавирусной инфекции, не был написан под влиянием Китая.

Мы не перед кем не склонялись. Дело в том, что мы дипломатическая служба. Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями третьих стран. Это значит, что мы выслушиваем их мнение о нашей политике и нашей точке зрения.
Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам

По словам Борреля, Пекин был недоволен ранней версией доклада, опубликованной американской газетой «Нью-Йорк Таймс» в результате утечки. В нем содержалась более жесткая критика в адрес Китая, чем в финальной версии. После публикации китайские дипломаты связывались с офисом верховного представителя.

Жозеп Боррель обещал расследовать слив информации и выявить человека, предположительно заинтересованного в дискредитации Еврокомиссии. Это намерение раскритиковал нидерландский евродепутат Барт Гротхёйс, инициировавший слушания по этому вопросу:

«Эта не охота на ведьм. В то, что произошло, должна быть внесена полная ясность. И мы не должны давить на секретариат, а оказывать ему поддержку».

В докладе, подготовленном Еврокомиссией, утверждается, что китайские должностные лица и средства массовой информации избегали называть Ухань местом, в котором зародилась коронавирусная инфекция. Посол Китая в ЕС Чжан Мин, в свою очередь, подчеркивает, что его страна тоже была мишенью для дезинформации:

«Дизинформация – наш общий враг и отвечать на нее должны все мы. С самого начала эпидемии Китай сильно страдал от дизинформации».

Хотя ЕС и Китай пытаются снизить накал взаимных обвинений, по всем признакам, информационная война в связи с пандемией продолжает набирать обороты.