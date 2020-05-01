Выход из карантина: острожные шаги

Россия занимает восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 106 тысяч случаев. За последние сутки коронавирус обнаружен у более чем 7 000 человек. В их числе оказался и премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен соблюдать самоизоляцию. Исполнение обязанностей главы правительства возложено на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

А в Великобритании излечившийся от Covid-19 премьер министр Борис Джонсон провел свой первый после болезни брифинг. Он пообещал на следующей неделе представить "всеобъемлющий план" по выводу страны из карантина и восстановления экономики.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы впервые преодолели пик этой болезни и движемся по нисходящей", — сообщил Джонсон.

Во Франции количество госпитализированных снижается. Правительство подготовило план постепенного снятия ограничительных мер 11 мая — в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом из 35 департаментов. В стране насчитывается около 130 тысяч случаев заражения.

В Германии могут открыться детские площадки, музеи, зоопарки и ботанические сады. К 6 мая будет разработан план постепенного открытия школ и детских садов. Вместе с тем власти приняли решение о продлении действующих ограничений социальных контактов до последующих распоряжений.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: "Я твердо убежден, что в интересах экономики и общества мы можем с осторожностью идти вперед, но необходимо соблюдать правила гигиены".

В Дании уже две недели действует первый этап открытия страны: в детские сады и школы по 5 классы вернулись дети, работает общественный транспорт и ряд предприятий малого бизнеса.

В Чехии с 11 мая разрешат проводить мероприятия с участием до 100 человек, в том числе театральные представления, а в кинотеатрах между зрителями должна соблюдаться социальная дистанция в два метра.