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Северная Корея

Ким Чен Ын вернулся

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 Ирина Шелудкова
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Ким Чен Ын вернулся
Авторское право  AP/KCNA
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Лидер КНДР запечатлен в окружении руководства страны.

За несколько часов до этого президент Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление о Ким Чен Ыне "в надлежащее время".

15 апреля председатель Госсовета КНДР впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына на главном национальном празднике породило слухи о его возможной болезни и даже смерти.

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