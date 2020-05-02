Ким Чен Ын вернулся

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Лидер КНДР запечатлен в окружении руководства страны.

За несколько часов до этого президент Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление о Ким Чен Ыне "в надлежащее время".

15 апреля председатель Госсовета КНДР впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына на главном национальном празднике породило слухи о его возможной болезни и даже смерти.