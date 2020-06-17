КНДР подводит войска к границе

Северокорейские войска будут дислоцированы в районах Кэсонского технопарка и туристического комплекса в горах Кымгансан. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство КНДР. Эти объекты обе страны использовали совместно в 2000-х годах, на фоне потепления отношений, но в конечном итоге сотрудничество было остановлено несколько лет назад.

Заявление последовало за новым обострением ситуации на полуострове. Во вторник КНДР снесла здание Межкорейского офиса связи под Кэсоном. Его открытие два года назад было последней на сегодня попыткой наладить диалог. С начала года из-за коронавируса офис стоял пустым. Причиной сноса в Пхеньяне назвали постоянные провокации со стороны Юга — массовое распространение пропагандистских листовок.

Власти КНДР заявили, что возобновят "все виды военных учений" на границе и восстановят укрепления, снесённые по итогам двусторонних договорённостей. Сеул обещает "жёстко отвечать" на любые провокации.

Ещё на прошлой неделе в северокорейском МИДе сообщали, что два года спустя после первой личной встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом никакого прогресса не видно и "надежда сменилась отчаянием".