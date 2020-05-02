Вас здесь не ждут: местные жители травят дачников

В коронавирусную эпоху люди нередко становятся жертвами травли. Происходит такое, увы, повсеместно. Россия - не исключение. Корреспондент Euronews Галина Полонская встретилась с одной из пострадавших.

"Что ты здесь ходишь, заразу разносишь?" Именно эту фразу, люди говорят Наталье. Об этом женщина рассказывает своим подписчикам в Facebook. В самом начале карантина Наталья перевезла детей из маленькой московской квартиры в свой деревенский дом, в 80 километрах от столицы. И с тех пор она подвергается оскорблениям.

Наталья: "Пыталась пойти купить продукты в автолавку. По дороге на меня рукой замахнулся мужчина. Он сказал: "Пошла вон, зараза коронавирусная". "То, что я приехала из Москвы, это сразу же однозначно - зараза коронавирусная. Это жутко".

Правила карантина разрешают ей здесь находиться и ходить в ближайший магазин. Но Наталья слышит угрозы от ополчившихся на нее соседей. И этот случай – далеко не единственный.

Галина Полонская, Euronews: "Жители Москвы и Санкт Петербурга, там где больше всего случаев коронавирусной инфекции, имеют право во время карантина ездить на собственные дачи, а некоторые даже арендуют загородные дома, чтобы самоизолироваться именно там. И для некоторых местных жителей это серьезная угроза. Сейчас они с ужасом ждут майских праздников и наплыва гостей из очагов эпидемии".

Журналист Анастасия Миронова живет в деревне под Санкт Петербургом. В своих публикациях она призывает власти защитить местных деревенских жителей от дачников.

Анастасия Миронова, журналист: "Работа правоохранительных органов - гарантировать их (приезжих) изоляцию, вот в чем дело. Дело не в том, что они приезжают. А они приезжают, они гуляют, они ходят на шашлыки. И никакой защиты у них нет, вот в чем проблема. Почему то люди не поняли, что действительно один зараженный человек, который даже сам не заболеет, и не будет иметь никаких симптомов, может заразить целое поселение".

А это будет катастрофа, говорит Анастасия, хотя бы потому, что региональные больницы, просто не справятся. Сельчане паникуют. И травля на почве коронавируса, считает Анастасия, к сожалению, становится неизбежным следствием.

Анастасия Миронова, журналист: "Люди невротизированы, очень напуганы, люди не удовлетворены. Еще здесь экономический фактор срабатывает. Многие остались без средств к существованию. Это следствие, к сожалению, трагическое, печальное, но неизбежное, наверное: если власть не может взять контроль в свои руки, такие эксцессы будут случаться".

Анастасия призывает власти жестко контролировать передвижение дачников и то, как они соблюдают самоизоляцию на природе. И наконец, защитить тех, у кого нет выбора - где укрываться от эпидемии.