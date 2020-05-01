Взрослых испанцев выпускают на улицу

В Испании уже второй день число жертв Covid-19 за сутки составляет меньше 300 человек. В пятницу, как сообщили в Минздраве страны, по последствий коронавируса скончался 281 заболевший. Общее число умерших в Иберийском королевстве 24 824; зараженных - чуть больше 215 200.

Веский символ перелома в борьбе с коронавирусом - постепенное закрытие развернутого в мадридском Выставочном комплексе IFEMA временного госпиталя. Ослабляется и карантин. Накануне стало известно, что со 2 мая власти Испании решили установить временные интервалы для выхода граждан на прогулку. До сих пор гулять и заниматься спортом на улице взрослым было запрещено. 26 апреля послабление было сделано для детей до 14 лет.

Как объяснил министр здравоохранения, С 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00 будут выходить на улицу пожилые люди старше 70 лет и лица, которые в силу состояния здоровья не могут гулять самостоятельно, а также дети с родителями. С 6.00 до 10.00 и с 20.00 до 23.00 - все остальные. Решение принято, "чтобы избежать больших скоплений людей".