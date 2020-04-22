Испания: коронавирус и коррида

Испанский сезон корриды должен был открыться еще ранней весной. Красочных представлений, собирающих тысячи зрителей, здесь всегда ждут с нетерпением. Но из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в королевстве были отменены. Фермеры, выращивающие быков, в том числе для корриды, обеспокоены. Боевой бык обходится им в пять тысяч евро. В то время как продажа одного животного на мясо дает прибыль лишь в шестьсот евро. Животноводы просят поддержки у властей.

Викторино Мартин, президент Фонда Торо де Лидия: "Единственное, что мы сделали, - обратились за помощью, которую просили все организаторы культурных шоу как в Испании, так и других странах Европы. Мы все страхуем массовые мероприятия с учетом разных рисков. Однако, когда появляются серьезные причины отмены шоу, страховка может не покрыть расходы".

Фермеры рассчитывают на помощь государства, заявляя, что коррида - неотъемлемая часть испанского культурного наследия и национальной идентичности. В организациях защищающих права животных считают, что государство в данном случае не должно покрывать убытки.

Аида Гаскон Бош, активистка: "В Испании, как и во всем мире, государство обязано выделять финансовые средства на развитие сферы здравоохранения. Правительство должно быть обеспокоено рынком труда, занятостью населения, поддержкой малых и средних предприятий, индивидуальных производителей, семей с низкими доходами. Разумеется, коррида не должна входить в этот список".

В настоящий момент, рассказали Euronews в Фонде Торо де Лидия, фермеры выращивающие боевых быков, все еще ведут переговоры с министерством культуры Испании. Животноводы пытаются объяснить чиновникам, что от их решения зависят жизни и благополучие работников множества хозяйств.

"Мы понимаем, что фермеры терпят убытки" - говорят защитники животных. Вместе с тем активисты указывают: отмена корриды спасла тысячу двести быков от смерти на арене. Люди не должны извлекать выгоду подвергая животных пыткам и издевательствам.