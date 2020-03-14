COVID-19: Испания принимает жесткие меры на фоне роста числа инфицированных

В Испании число случаев заражения коронавирусом нового типа превысило пять тысяч. 132 человека скончались. Обычно переполненные в конце рабочей недели популярные в Мадриде бары и рестораны, в минувшую пятницу опустели. По количеству инфицированных в Европе Испания обгоняет Францию и Германию и занимает второе место после Италии. Чтобы остановить распространение вируса власти вводят режим повышенной готовности. Вот, что сказала Euronews министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.

"Мы всегда стремимся к тому, чтобы подготовиться заранее к определенной ситуации, чтобы предпринятые нами шаги были эффективными. В то же время мы должны избегать принятия скоропалительных решений и мер, не просчитывая их дальнейших последствий, как это делают, например, другие страны".

"Борьба с распространением вируса - не только задача правительства. Да, всем этим обязаны заниматься кабинет министров и премьер, но также испанская оппозиция, и каждый гражданин нашей страны. Только все вместе, идя в одном направлении, мы сможем сделать то, что уже сделали в других государствах - как можно скорее избавиться от этого вируса".

В пятницу вечером председатель правительства испанской Каталонии Ким Торра объявил о закрытии региона. В Каталонии уже выявлено свыше 500 зараженных коронавирусом. 7,5 миллионам жителей предписано не покидать пределы автономии.